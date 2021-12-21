Эдуард Латыпов объяснил, почему остался без медали в масс-старте в Анси
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Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов рассказал, почему ему не удалось завоевать медаль в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. В спринте и в гонке преследования Латыпов стал вторым, а в масс-старте — лишь 12-м.
«Это был первый масс-старт в сезоне – и гонка эта психологически особенная, напряжённая. Была очень плотная борьба, и в ней не было права на ошибку. Именно ошибки и помешали мне бороться за медали.
Скорее, дело в третьей гонке подряд, концентрация чуть спала. Состояние было рабочее, но это была очень динамичная, интересная гонка. Видимо, ослабление концентрации и не позволило доработать чуть более качественно», — приводит слова Латыпова Metaratings.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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