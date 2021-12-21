Дмитрий Ярошенко — о Елисееве: очень обидно. Но это спорт — здесь выживает сильнейший

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал решение биатлониста Матвея Елисеева приостановить спортивную карьеру.
«Очень обидно. Елисеев — один из самых перспективных спортсменов России, ещё и не возрастной. Был бы он возрастным, наверное, — вполне закономерно. А так очень жаль: человек, который мог усилить нашу команду. К сожалению, форма Матвея говорит о том, что в подготовке было что-то не так. Радует одно: Елисеев принял взвешенное решение, надеюсь, увидим, как он возобновит карьеру, время есть.
Жаль, что произошло это в олимпийский цикл. Представляю, насколько Матвею тяжело это переносить: один из лидеров прошлого сезона, видимо, была допущена ошибка в подготовке — и ты за бортом. Но это спорт, здесь, как в природе, выживает сильнейший. Надо быть к этому готовым — слюни и сопли ни к чему. Матвей это прекрасно понимает. Пожелаю ему вернуться на тот же уровень и даже выше», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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