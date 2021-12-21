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Дмитрий Губерниев: ребята и девчата! Вам не надоели ещё мои вопли?

Дмитрий Губерниев: ребята и девчата! Вам не надоели ещё мои вопли?
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев обратился к подписчикам в своём «инстаграме». Губерниев поинтересовался, не надоел ли им комментарий в его исполнении.

«Ребята и девчата, такой вопрос! Вам не надоели ещё мои вопли? Кстати, 20 лет назад я впервые на большом канале прокомментировал биатлон! Юбилей, однако!» — написал Дмитрий.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Без ваших воплей уже не представляю биатлон».

«Нет, ты самый лучший спортивный комментатор».

«Не надоело! Самый лучший комментатор! Поздравляю с юбилеем, очень давно смотрю биатлон только с вашим комментарием!»

«Дима, ты очень атмосферный! И биатлон смотреть с тобой — удовольствие!»

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.

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