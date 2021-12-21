Дмитрий Губерниев: ребята и девчата! Вам не надоели ещё мои вопли?
Поделиться
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев обратился к подписчикам в своём «инстаграме». Губерниев поинтересовался, не надоел ли им комментарий в его исполнении.
«Ребята и девчата, такой вопрос! Вам не надоели ещё мои вопли? Кстати, 20 лет назад я впервые на большом канале прокомментировал биатлон! Юбилей, однако!» — написал Дмитрий.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Без ваших воплей уже не представляю биатлон».
«Нет, ты самый лучший спортивный комментатор».
«Не надоело! Самый лучший комментатор! Поздравляю с юбилеем, очень давно смотрю биатлон только с вашим комментарием!»
«Дима, ты очень атмосферный! И биатлон смотреть с тобой — удовольствие!»
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
Комментарии
- 21 декабря 2021
-
13:46
-
13:24
-
13:10
-
13:07
-
12:55
-
12:52
-
12:07
-
12:05
-
08:38
-
08:01
-
07:41
-
07:33
-
00:55
-
00:53
-
00:39
-
00:31
-
00:24
- 20 декабря 2021
-
23:57
-
23:48
-
23:39
-
22:53
-
20:53
-
20:16
-
19:50
-
18:34
-
18:16
-
13:23
-
13:06
-
11:05
-
10:51
-
10:48
-
10:27
-
10:16
-
10:06
-
09:25
Партнерский контент