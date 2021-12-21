IBU выступил с заявлением по возможному недопуску россиян на этапы КМ в Германии

Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением по возможному недопуску российских спортсменов на этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Российские биатлонисты рискуют не получить допуск, так как вакцина «Спутник V» не признаётся в Германии.

«Высший приоритет IBU в этом сезоне – гарантировать безопасные и честные соревнования, включая равный доступ для всех команд. Поэтому IBU признаёт для своих соревнований все вакцины, одобренные на национальном уровне, и продолжает тесно сотрудничать со своей Медицинской консультативной группой, организационными комитетами соревнований и национальными властями, чтобы гарантировать равный доступ к соревнованиям для всех спортсменов.

На сегодняшний день спортсмены, вакцинированные Sputnik V, могут участвовать в этапах Кубка мира в Германии в январе в соответствии с исключительным правилом для этих соревнований, но должны проходить регулярную процедуру ПЦР-тестирования SARS-CoV-2, чтобы войти и остаться в соревновательном «пузыре» и отелях.

Федеральное правительство Германии и правительства земель встретятся на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшие правила COVID-19 для Германии. IBU будет внимательно следить за тем, повлияют ли результаты этих встреч на этапы Кубка мира в Германии в январе. Медицинская консультативная группа IBU также встретится на этой неделе, чтобы обсудить текущую ситуацию, и по итогам встречи расскажет командам о правилах для передвижения, въезда в Германию и участия в соревнованиях», — приводит текст заявления IBU пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.