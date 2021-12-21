Иван Черезов: российские биатлонистки выступают так, что зарождают в нас веру перед ОИ

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов ответил на вопрос, может ли сборная России претендовать на медали зимней Олимпиады — 2022 в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
«Прогнозы — неблагодарное дело. В этом сезоне, когда чуть ли не каждый, заезжая первым, надевает жёлтую майку лидера. Такая плотность в очках и результатах. Многие выигрывают, попадают в призы. Нет такой стабильности, что всегда один человек побеждает. Наши девчонки начинают выступать так, что в нас зарождают веру, надежду, что у них получится. Своими результатами они доказывают, что способны бороться за медали.
Мы, конечно, начинаем рассчитывать, что медали у нас на Играх могут быть, хотя в начале сезона была какая-то насторожённость. Видно было, что мы с кругами можем заезжать в тройку. Это говорит о том, что функциональное состояние команды хорошее, они показывают прекрасную скорость. Соответственно, надо, чтобы была и стрельба на уровне», — приводит слова Черезова Eurostavka.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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