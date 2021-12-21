Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Матвея Елисеева приостановить карьеру

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение биатлониста национальной команды России Матвея Елисеева приостановить спортивную карьеру.
В межсезонье у Елисеева был конфликт со старшим тренером сборной России Юрием Каминским. Спортсмен перешёл в группу Сергея Башкирова.
«Елисеев принял такое решение — значит, ситуация зашла слишком далеко. И, к сожалению, так получается, что спортсмен всё-таки должен тренеру доверять и выполнять его рекомендации, рекомендации специалистов по медицине. А этого, совершенно очевидно, Матвей Елисеев не делал даже на протяжении не только последних подготовительных месяцев, но и нескольких последних сезонов. Он завышал интенсивность сам, его непонятно кто консультировал. Поэтому эта ситуация была прогнозируема, потому что нагрузки неконтролируемые.
У меня складывается ощущение, что он действительно вместе с теми, кто его тренировал, вообще за этим не следил. Надо было просто довериться тренеру — Каминскому. А Матвей пошёл своим путём, и организм дал сбой. Я надеюсь, что скоро он придёт в норму и будет в олимпийском цикле уже выступать», — цитирует Губерниева «RT на русском».
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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