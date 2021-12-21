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Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Матвея Елисеева приостановить карьеру

Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Матвея Елисеева приостановить карьеру
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение биатлониста национальной команды России Матвея Елисеева приостановить спортивную карьеру.

В межсезонье у Елисеева был конфликт со старшим тренером сборной России Юрием Каминским. Спортсмен перешёл в группу Сергея Башкирова.

«Елисеев принял такое решение — значит, ситуация зашла слишком далеко. И, к сожалению, так получается, что спортсмен всё-таки должен тренеру доверять и выполнять его рекомендации, рекомендации специалистов по медицине. А этого, совершенно очевидно, Матвей Елисеев не делал даже на протяжении не только последних подготовительных месяцев, но и нескольких последних сезонов. Он завышал интенсивность сам, его непонятно кто консультировал. Поэтому эта ситуация была прогнозируема, потому что нагрузки неконтролируемые.

У меня складывается ощущение, что он действительно вместе с теми, кто его тренировал, вообще за этим не следил. Надо было просто довериться тренеру — Каминскому. А Матвей пошёл своим путём, и организм дал сбой. Я надеюсь, что скоро он придёт в норму и будет в олимпийском цикле уже выступать», — цитирует Губерниева «RT на русском».

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