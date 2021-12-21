Стурла Холм Легрейд отреагировал на попадание в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2022
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Биатлонист сборной Норвегии Стурла Холм Легрейд прокомментировал то, что его включили в предварительный состав национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Я еду на Олимпиаду! Не могу поверить. Прекрасный подарок на Рождество», — написал Стурла Холм Легрейд на своей странице в соцсети «Инстаграм».
Напомним, ранее стал известен список норвежских биатлонистов, которые точно примут участие в Олимпиаде-2022. В него, помимо Легрейда, вошли биатлонисты Йоханнес Бё, Тарьей Бё и Ветле Шоста Кристиансен, а также биатлонистки Тириль Экхофф, Ида Льен и Марте Рёйселанд.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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