Опубликован список шведских биатлонистов, которые точно выступят на Олимпиаде-2022

Национальный олимпийский комитет (НОК) Швеции огласил имена ещё пятерых биатлонистов, которые гарантировали себе участие в Олимпийских играх – 2022.

Ранее путёвку на Игры в Пекине (Китай) завоевали Ханна Эберг, Себастиан Самуэльссон и Мартин Понсилуома.

В состав олимпийской сборной Швеции также войдут:

Эльвира Эберг

Анна Магнуссон

Линн Перссон

Йеспер Нелин

Пеппе Фемлинг.

Отметим, что в списке отсутствует олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, а ныне шведская биатлонистка Стина Нильссон.

Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили Олимпиаде в Китае дипломатический бойкот.