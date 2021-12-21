Опубликован список шведских биатлонистов, которые точно выступят на Олимпиаде-2022

Национальный олимпийский комитет (НОК) Швеции огласил имена ещё пятерых биатлонистов, которые гарантировали себе участие в Олимпийских играх – 2022.
Ранее путёвку на Игры в Пекине (Китай) завоевали Ханна Эберг, Себастиан Самуэльссон и Мартин Понсилуома.
В состав олимпийской сборной Швеции также войдут:
Эльвира Эберг
Анна Магнуссон
Линн Перссон
Йеспер Нелин
Пеппе Фемлинг.
Отметим, что в списке отсутствует олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, а ныне шведская биатлонистка Стина Нильссон.
Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили Олимпиаде в Китае дипломатический бойкот.
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