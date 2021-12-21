IBU принял окончательное решение по чемпионству Бергер и Мякяряйнен из-за дела Зайцевой

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение разделить победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2013/2014 между норвежкой Турой Бергер и финкой Кайсой Мякяряйнен, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, IBU провёл пересчёт баллов гонок Кубка мира в сезоне-2013/2014 с учётом аннулирования результатов россиянки Ольги Зайцевой после Олимпийских игр в Сочи из-за признания её виновной в нарушении антидопинговых правил. Победу в общем зачёте Кубка мира в том сезоне одержала финка, обогнавшая норвежку на четыре очка. После пересчёта Бергер опередила Мякяряйнен на пять баллов.

«Поскольку невозможно воссоздать обстоятельства, в которых обе спортсменки могли встретиться в финальных соревнованиях сезона, чтобы определить чемпиона честным путём, исполнительный комитет IBU единогласно решил присудить два «Больших хрустальных глобуса» и объявить победительницами общего зачёта сезона-2013/2014 и Туру Бергер, и Кайсу Мякяряйнен. IBU удалось найти справедливое решение для обеих спортсменок, основанное на принципе, что чистые спортсмены не могут быть наказаны за допинговые нарушения других. Также это свидетельствует о том, что IBU будет обеспечивать привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении антидопинговых правил», — говорится в заявлении организации.