IBU принял окончательное решение по чемпионству Бергер и Мякяряйнен из-за дела Зайцевой

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение разделить победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2013/2014 между норвежкой Турой Бергер и финкой Кайсой Мякяряйнен, сообщает пресс-служба организации.
Напомним, IBU провёл пересчёт баллов гонок Кубка мира в сезоне-2013/2014 с учётом аннулирования результатов россиянки Ольги Зайцевой после Олимпийских игр в Сочи из-за признания её виновной в нарушении антидопинговых правил. Победу в общем зачёте Кубка мира в том сезоне одержала финка, обогнавшая норвежку на четыре очка. После пересчёта Бергер опередила Мякяряйнен на пять баллов.
«Поскольку невозможно воссоздать обстоятельства, в которых обе спортсменки могли встретиться в финальных соревнованиях сезона, чтобы определить чемпиона честным путём, исполнительный комитет IBU единогласно решил присудить два «Больших хрустальных глобуса» и объявить победительницами общего зачёта сезона-2013/2014 и Туру Бергер, и Кайсу Мякяряйнен. IBU удалось найти справедливое решение для обеих спортсменок, основанное на принципе, что чистые спортсмены не могут быть наказаны за допинговые нарушения других. Также это свидетельствует о том, что IBU будет обеспечивать привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении антидопинговых правил», — говорится в заявлении организации.
- 21 декабря 2021
-
20:32
-
19:09
-
15:53
-
15:23
-
15:13
-
13:46
-
13:24
-
13:10
-
13:07
-
12:55
-
12:52
-
12:07
-
12:05
-
08:38
-
08:01
-
07:41
-
07:33
-
00:55
-
00:53
-
00:39
-
00:31
-
00:24
- 20 декабря 2021
-
23:57
-
23:48
-
23:39
-
22:53
-
20:53
-
20:16
-
19:50
-
18:34
-
18:16
-
13:23
-
13:06
-
11:05
-
10:51