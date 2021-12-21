Допинг-тест украинского биатлониста Руслана Бригадира оказался положительным

Украинец Руслан Бригадир временно отстранен от участия в соревнованиях по биатлону после положительного результата допинг-теста. Забор материала был произведен 27 марта 2021 года офицером НАДЦ, сообщает Biathlon.com.ua.
Позже в анализе спортсмена были обнаружены запрещенные препараты из списка ВАДА 2021 года. С 20 декабря 2021-го до выяснения всех обстоятельств и вынесения окончательного решения биатлонист временно отстранён от участия в соревнованиях и учебно-тренировочных собраниях.
В текущем сезоне Бригадир представлял Украину на Кубке IBU. Лучшим результатом 24-летнего спортсмена стало 68-е место в спринтерской гонке в норвежском Шушене. В сложившейся ситуации шансы биатлониста принять участие в Олимпийских играх, которые состоятся в Пекине, минимальны.
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