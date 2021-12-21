Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Допинг-тест украинского биатлониста Руслана Бригадира оказался положительным

Допинг-тест украинского биатлониста Руслана Бригадира оказался положительным
Комментарии

Украинец Руслан Бригадир временно отстранен от участия в соревнованиях по биатлону после положительного результата допинг-теста. Забор материала был произведен 27 марта 2021 года офицером НАДЦ, сообщает Biathlon.com.ua.

Позже в анализе спортсмена были обнаружены запрещенные препараты из списка ВАДА 2021 года. С 20 декабря 2021-го до выяснения всех обстоятельств и вынесения окончательного решения биатлонист временно отстранён от участия в соревнованиях и учебно-тренировочных собраниях.

В текущем сезоне Бригадир представлял Украину на Кубке IBU. Лучшим результатом 24-летнего спортсмена стало 68-е место в спринтерской гонке в норвежском Шушене. В сложившейся ситуации шансы биатлониста принять участие в Олимпийских играх, которые состоятся в Пекине, минимальны.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021