Тура Бергер: чувствовала бы себя неважно, если бы Мякяряйнен пришлось вернуть свой трофей

Двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тура Бергер прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) признать её победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2013/2014 совместной с финкой Кайсой Мякяряйнен из-за допингового дела россиянки Ольги Зайцевой.
«Это справедливое решение для нас обеих. Я чувствовала бы себя неважно, если бы Кайсе пришлось вернуть свой «Хрустальный глобус». Я отлично помню борьбу за победу в тотале вместе с Кайсой – на последних соревнованиях она была сильнейшей. Было бы неплохо выиграть титул в последней гонке, но в целом я очень довольна своей карьерой. Мне трудно объяснить, что я чувствую по поводу второй в карьере победы в общем зачёте, поскольку пока прошло мало времени», — приводит слова Бергер пресс-служба IBU.
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