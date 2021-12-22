«Динара, ты красотка!» Подписчики оценили праздничное фото Алимбековой

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в праздничной обстановке.

«Почувствуйте приближение чуда», — написала Алимбекова по-белорусски.

Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой

Подписчики так отреагировали на фото биатлонистки:

«Динарочка, ты наше сокровище Беларуси! Очень красивое фото!»

«Динара, ты красотка!»

«Красавица».

«С наступающим Новым годом. Главное — здоровья и побед».

«Динара, ты лучшая. Тебя после Нового года ждёт очень много подиумов».

«Просто очаровательно! Болеем за тебя, чемпионка!»

В общем зачёте Кубка мира Алимбекова занимает третье место. Лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд.