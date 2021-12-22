«Динара, ты красотка!» Подписчики оценили праздничное фото Алимбековой
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Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в праздничной обстановке.
«Почувствуйте приближение чуда», — написала Алимбекова по-белорусски.
Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой
Подписчики так отреагировали на фото биатлонистки:
«Динарочка, ты наше сокровище Беларуси! Очень красивое фото!»
«Динара, ты красотка!»
«Красавица».
«С наступающим Новым годом. Главное — здоровья и побед».
«Динара, ты лучшая. Тебя после Нового года ждёт очень много подиумов».
«Просто очаровательно! Болеем за тебя, чемпионка!»
В общем зачёте Кубка мира Алимбекова занимает третье место. Лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд.
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