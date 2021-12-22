«Из года в год». Жена Эдуарда Латыпова опубликовала нежное фото с биатлонистом

Дарья Латыпова, жена российского биатлониста Эдуарда Латыпова, опубликовала в «Инстаграме» нежную фотографию с мужем.
«Из года в год», — подписала снимок Дарья, добавив эмодзи «любовь».
Публикация доступна в «инстаграме» Дарьи Латыповой.
Эдуард и Дарья сыграли свадьбу в 2018 году, через год, 24 июля, у них родилась дочь Виктория.
Латыпов в данный момент находится в Болгарии на сборе группы старшего тренера Юрия Каминского.
В данный момент 27-летний Латыпов занимает пятое место в общем зачёте Кубка мира – 2021/2022. На четвёртом этапе КМ Латыпов дважды становился вторым – в спринте и гонке преследования, это его лучший личный результат на соревнованиях подобного уровня. Также в текущем сезоне Латыпов дважды занимал третье место в эстафете в составе сборной России.
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