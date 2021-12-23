Ольга Подчуфарова: все цели последних двух лет могут идти спать

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о своём состоянии. Ранее спортсменка сообщила, что в декабре не примет участия в гонках.
«Так уж вышло, что полноценной вкатки в этом году у меня не было, я провела шесть тренировок в тоннеле и заболела, а затем поехала в Тюмень за шесть дней до старта. Настрой был адекватный. Я понимала, что есть недоработки, но при этом есть ещё три недели до «Ижевки», через которые я смогу проработаться. Стартанули.
На спринте я откровенно ожидаемо словила кол, а на пасьюте пришла домой с температурой. После пролежала две недели, в которые температура играла со мной в прятки. «Я тут — я ушла». В эти перерывы, когда она уходила, я пыталась тренироваться. И это, видимо, стало самой главной ошибкой. Три недели ушли коту под хвост, я просто лежала в кровати и ждала эволюционных чудес от своего организма, которые не происходили.
Сейчас я дома с вылеченным бронхитом и оставшимися последствиями гайморита. Это всё — шляпа в абсолюте. Все цели и устремления последних двух лет могут идти спать. Сейчас на носу «Ижевка», которая была моей основной целью, а я начинаю всё сначала. Ближайший месяц мне предстоит провести в режиме базовых тренировок, и я понятия не имею, чем всё это закончится. Вариантов очень много, всё будет зависеть исключительно от того, что скажет мне организм ближайший месяц», — написала Подчуфарова в своём «инстаграме».
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