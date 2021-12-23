Екатерина Юрлова-Перхт снялась с «Ижевской винтовки»
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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт объявила, что не примет участие в турнире «Ижевская винтовка», который пройдёт с 25 по 27 декабря.
«Дорогие друзья! Благодарю всех за поддержку и тёплые слова! К сожалению, я не смогу выступить в Ижевске, как планировалось ранее. Мой организм готов к работе не на сто процентов, и как опытный спортсмен, знающий себя, совместно с тренером и специалистами функциональной диагностики накануне отъезда на КР было принято решение об отмене данной поездки! Здоровье сейчас на первом месте!
Я поздравляю всех с наступающим 2022 годом! Желаю всего самого доброго, светлого и чудесного!» — написала Юрлова-Перхт в своём «инстаграме».
Новость по темеСтарт «Ижевской винтовки» предварительно перенесён на 25 декабря
Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.
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