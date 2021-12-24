Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стало известно обновлённое расписание «Ижевской винтовки»

Стало известно обновлённое расписание «Ижевской винтовки»
Комментарии

Союз биатлонистов России представил обновлённое расписание этапа Кубка России — «Ижевская винтовка». Изначально предполагалось, что соревнования стартуют 23 декабря, но они были перенесены из-за низкой температуры воздуха.

Биатлон. «Ижевская винтовка». Обновлённое расписание соревнований
25 декабря
10:40 мск – индивидуальная гонка, женщины.
12:40 – индивидуальная гонка, мужчины.

26 декабря
10:00 – спринт, женщины.
12:30 – спринт, мужчины.

27 декабря
10:00 – спринт, женщины.
12:30 – спринт, мужчины.

Участие в гонках, в частности, примут Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Лариса Куклина, Виктория Сливко, Маргарита Васильева. Екатерина Юрлова-Перхт объявила, что не выступит на «Ижевской винтовке».

Новость по теме
Ольга Подчуфарова: все цели последних двух лет могут идти спать
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021