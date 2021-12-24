Стало известно обновлённое расписание «Ижевской винтовки»

Союз биатлонистов России представил обновлённое расписание этапа Кубка России — «Ижевская винтовка». Изначально предполагалось, что соревнования стартуют 23 декабря, но они были перенесены из-за низкой температуры воздуха.

Биатлон. «Ижевская винтовка». Обновлённое расписание соревнований

25 декабря

10:40 мск – индивидуальная гонка, женщины.

12:40 – индивидуальная гонка, мужчины.



26 декабря

10:00 – спринт, женщины.

12:30 – спринт, мужчины.



27 декабря

10:00 – спринт, женщины.

12:30 – спринт, мужчины.

Участие в гонках, в частности, примут Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Лариса Куклина, Виктория Сливко, Маргарита Васильева. Екатерина Юрлова-Перхт объявила, что не выступит на «Ижевской винтовке».