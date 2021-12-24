Динара Алимбекова и Антон Смольский отказались от участия в «Рождественской гонке»

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова сообщила, что она и её соотечественник Антон Смольский отказались от участия в традиционной «Рождественской гонке», которая пройдёт в Рупольдинге (Германия) 28 декабря.

«О «Рождественской гонке» — приглашение мы с Антоном Смольским получили, но были вынуждены отказаться. Как-нибудь в следующий раз», — написала Алимбекова в «сториз».

Составы команд на «Рождественскую гонку»

Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев

Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль

Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер

Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер

Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж

Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля

Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер

Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер

Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный

Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.