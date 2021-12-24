Динара Алимбекова и Антон Смольский отказались от участия в «Рождественской гонке»

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова сообщила, что она и её соотечественник Антон Смольский отказались от участия в традиционной «Рождественской гонке», которая пройдёт в Рупольдинге (Германия) 28 декабря.
«О «Рождественской гонке» — приглашение мы с Антоном Смольским получили, но были вынуждены отказаться. Как-нибудь в следующий раз», — написала Алимбекова в «сториз».
Составы команд на «Рождественскую гонку»
Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев
Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль
Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер
Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер
Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж
Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля
Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер
Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер
Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный
Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.
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