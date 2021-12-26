Ханна Эберг и Мартин Понсилуома вместе отмечают Рождество

Олимпийская чемпионка 2018 года шведка Ханна Эберг опубликовала совместное фото с возлюбленным, чемпионом мира Мартином Понсилуомой. Биатлонисты вместе отмечают Рождество.

Публикация доступна в «инстаграме» Ханны Эберг.

О романе старшей из сестёр Эберг и Понсилуомы стало известно в середине октября 2018 года. Отношения биатлонистов пагубно повлияли на атмосферу в сборной, так как другой швед Йеспер Нелин, несколько лет встречавшийся с Эберг, после расставания с Ханной завёл роман с бывшей девушкой Понсилуомы.

В данный момент Эберг занимает шестую позицию в общем зачёте Кубка мира, Понсилуома идёт лишь 22-м. И Эберг, и Понсилуома вошли в состав сборной Швеции на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).