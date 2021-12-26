Мартен Фуркад рассказал, на каких этапах Кубка мира любил выступать больше всего

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, на каких этапах Кубка мира больше всего любил выступать.
«Моими лучшими местами для соревнований были Холменколлен и Эстерсунд. Да, мне всегда нравилось соревноваться в Скандинавии. Но я никогда не был силён в личных дисциплинах в родном Анси, точно не был так силён, как Йоханнес Бё. Почему так происходило? Даже не знаю. Не думаю, что здесь может быть какое-то точное объяснение. Возможно, эмоции, которые ты испытываешь на той или иной арене, как-то сказываются на тебе. Йоханнес любит соревноваться во Франции, а мне нравилась Норвегия, именно там я одержал свою первую победу на Кубке мира, в Осло», — приводит слова Фуркада Dagbladet.
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