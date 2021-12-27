«Рождественская гонка», биатлон: расписание и время трансляций
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Завтра, 28 декабря, в Рупольдинге (Германия) пройдёт биатлонная «Рождественская гонка». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований и трансляций.
Биатлон. «Рождественская гонка». Рупольдинг. Расписание
20:00 мск — масс-старт (Eurosport 1, «Матч ТВ»).
21:00 — гонка преследования (Eurosport 1, «Матч ТВ»).
Составы команд на «Рождественскую гонку»
Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.
Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль.
Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер.
Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер.
Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж.
Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля.
Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер.
Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер.
Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный.
Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.
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