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«Рождественская гонка» — 2021, биатлон, Рупольдинг: текстовая онлайн-трансляция

Текстовая онлайн-трансляция биатлонной «Рождественской гонки» — 2021
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Сегодня, 28 декабря, в Рупольдинге (Германия) состоится традиционная биатлонная «Рождественская гонка». Россию на этих соревнованиях представят прошлогодние победители Евгения Буртасова и Матвей Елисеев.

Полный состав участников
Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.
Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль.
Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер.
Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер.
Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж.
Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля.
Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер.
Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер.
Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный.
Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.

В рамках «Рождественской гонки» состоятся масс-старт (начало — в 20:00 мск) и гонка преследования (начало — в 21:00).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию «Рождественской гонки»:
текстовая онлайн-трансляция масс-старта на «Рождественской гонке».
текстовая онлайн-трансляция гонки преследования на «Рождественской гонке».

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