Текстовая онлайн-трансляция биатлонной «Рождественской гонки» — 2021

Сегодня, 28 декабря, в Рупольдинге (Германия) состоится традиционная биатлонная «Рождественская гонка». Россию на этих соревнованиях представят прошлогодние победители Евгения Буртасова и Матвей Елисеев.

Полный состав участников

Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.

Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль.

Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер.

Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер.

Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж.

Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля.

Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер.

Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер.

Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный.

Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.

В рамках «Рождественской гонки» состоятся масс-старт (начало — в 20:00 мск) и гонка преследования (начало — в 21:00).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию «Рождественской гонки»:

текстовая онлайн-трансляция масс-старта на «Рождественской гонке».

текстовая онлайн-трансляция гонки преследования на «Рождественской гонке».