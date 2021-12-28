«Рождественская гонка», биатлон: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 28 декабря, в Рупольдинге (Германия) пройдёт биатлонная «Рождественская гонка». Россию на этих соревнованиях представят прошлогодние победители Евгения Буртасова и Матвей Елисеев.

В 20:00 мск начнётся масс-старт, в 21:00 стартует гонка преследования. «Рождественскую гонку» в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и Eurosport 1.



Составы команд на «Рождественскую гонку»

Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.

Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль.

Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер.

Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер.

Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж.

Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля.

Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер.

Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер.

Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный.

Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.