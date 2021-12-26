Майгуров — про Кубок IBU: Сливко может даже и не стартовать завтра, она точно в команде

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об отборе в национальную команду на Кубок IBU по результатам «Ижевской винтовки».

«Как будут отбираться участники на Кубок IBU? У нас есть критерии, которые утверждены правлением. Давайте дождёмся ещё завтрашнего спринта, а затем уже будем доукомлектовывать команду. В состав попадут лидеры Кубка России и те спортсмены, кто лучше всех проявит себя на «Ижевской винтовке». Думаю, что Виктория Сливко может даже и не стартовать завтра, в этом нет никакой необходимости, она точно в команде. Если можно отдыхать и копить силы на январские старты.

Что с Ларисой Куклиной? Перекинулся с ней несколькими словами. Она говорит, что ей полегче становится. Думаю, она сможет вернуться на международные старты, а там уже видно будет.

Что про мужчин? Наиболее показательными в плане состояния я считаю спринтерские гонки, а не индивидуальную.

При отборе в команду на Кубок IBU при примерно равных результатах приоритет всегда будет у более молодого спортсмена. Если равное количество очков будет у спортсмена, кому за 30, и у того, кто только вышел из юниоров, выбор очевиден», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.