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Как российские биатлонисты Елисеев и Буртасова выступят на «Рождественской гонке»?

Как российские биатлонисты Елисеев и Буртасова выступят на «Рождественской гонке»?
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28 декабря в Рупольдинге (Германия) состоится традиционная «Рождественская гонка». Выставочное соревнование по биатлону традиционно проводится после Рождества в Германии.

Россию представят Евгения Буртасова и Матвей Елисеев. Они не входят в состав сборной России на Кубке мира.

«Чемпионат» проводит опрос и предлагает читателям спрогнозировать, как выступят россияне на этом соревновании.

Напомним, в прошлом году Буртасова, которая тогда ещё была Павловой, и Елисеев выиграли гонку.

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