Как российские биатлонисты Елисеев и Буртасова выступят на «Рождественской гонке»?
Поделиться
28 декабря в Рупольдинге (Германия) состоится традиционная «Рождественская гонка». Выставочное соревнование по биатлону традиционно проводится после Рождества в Германии.
Россию представят Евгения Буртасова и Матвей Елисеев. Они не входят в состав сборной России на Кубке мира.
«Чемпионат» проводит опрос и предлагает читателям спрогнозировать, как выступят россияне на этом соревновании.
Напомним, в прошлом году Буртасова, которая тогда ещё была Павловой, и Елисеев выиграли гонку.
Комментарии
- 26 декабря 2021
-
17:35
-
15:23
-
15:15
-
15:00
-
14:31
-
13:29
-
10:55
-
10:10
-
09:26
-
00:47
- 25 декабря 2021
-
19:19
-
14:00
-
12:50
-
11:56
-
00:53
- 24 декабря 2021
-
16:42
-
16:09
-
11:11
- 23 декабря 2021
-
19:07
-
18:47
-
11:17
-
08:32
- 22 декабря 2021
-
19:50
-
18:24
-
14:47
-
10:31
-
10:04
-
09:54
-
07:57
-
07:52
-
00:29
- 21 декабря 2021
-
23:10
-
22:34
-
21:37
-
20:32
Партнерский контент