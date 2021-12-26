Как российские биатлонисты Елисеев и Буртасова выступят на «Рождественской гонке»?

28 декабря в Рупольдинге (Германия) состоится традиционная «Рождественская гонка». Выставочное соревнование по биатлону традиционно проводится после Рождества в Германии.



Россию представят Евгения Буртасова и Матвей Елисеев. Они не входят в состав сборной России на Кубке мира.



«Чемпионат» проводит опрос и предлагает читателям спрогнозировать, как выступят россияне на этом соревновании.

Напомним, в прошлом году Буртасова, которая тогда ещё была Павловой, и Елисеев выиграли гонку.