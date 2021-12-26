Алимбекова — о параллельных гонках со Смольским: нужно уметь не перенастроить

Белорусская олимпийская чемпионка Динара Алимбекова поведала о своих ощущениях, когда возлюбленный Антон Смольский выходит на старты параллельно её гонке.

«Вообще, любая поддержка в любой паре важна, особенно когда два спортсмена. Но это сложно, потому что здесь тебе нужно настроиться ещё и на свою гонку. Это я стала понимать, когда Антон стал первым бегать, а потом я стала бежать. То есть когда его гонка первая, а потом моя. Понимаю, что вот он уже отбежал, а мне нужно ещё на свою настроиться. Это очень важно. Здесь нужно уметь не перенастроить: и своё волнение как-то не передать. Есть моменты, когда я волнуюсь, а он даже этого не замечает, — приводит слова Алимбековой «Прессбол» со ссылкой на «Беларусь 5».