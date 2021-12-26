Анатолий Хованцев: не вижу новых имён сейчас в нашем биатлоне

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев не видит новые имена в отечественном биатлоне по итогам первых гонок на «Ижевской винтовке».

На соревнованиях в Ижевске Виктория Сливко одержала победы в спринте и индивидуальной гонке у женщин. У мужчин лучшее время в спринте показал Никита Поршнев, а в индивидуальной гонке сильнее всех оказался Евгений Идинов.

«Сливко показывает такие результаты, что она без вариантов должна быть как минимум на Кубке IBU. По Поршневу то же самое: ему сейчас надо выступать на Кубке IBU. Идинов выиграл первую гонку, во второй выступил неудачно. Посмотрим, что он покажет в ещё одном старте. Честно говоря, я не вижу новых имён сейчас в нашем биатлоне, которые могли бы усилить основную сборную. В первую очередь надо, чтобы они заинтересовали лыжным ходом, но пока не вижу таких», — заявил Хованцев в интервью «РИА Новости».