Кугаевский: не понимаю отношения Шашилова к Сливко

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский заявил, что не понимает отношения старшего тренера сборной России Михаила Шашилова к биатлонистке Виктории Сливко. Она не была включена в состав команды на декабрьские международные старты. Сливко возглавляет общий зачёт Кубка России, на «Ижевской винтовке» она одержала две победы.



«Я с огромным уважением отношусь к Михаилу Викторовичу, просто иногда не понимаю его отношения к Виктории Сливко. Ведь именно благодаря ему она в этом году так резко спрогрессировала функционально. И это уже не та Вика, которая бегала по Кубкам IBU. Она добавила во всех компонентах.



И, на мой взгляд, могла бы побороться за путёвку на Олимпийские игры в Пекине. Хотя понимаю, что шанс ей тренерский штаб сборной России, к сожалению, вряд ли предоставит. А ведь она надёжнейший эстафетный боец», — цитирует Кугаевского ТАСС.