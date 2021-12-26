Кугаевский: не понимаю отношения Шашилова к Сливко

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский заявил, что не понимает отношения старшего тренера сборной России Михаила Шашилова к биатлонистке Виктории Сливко. Она не была включена в состав команды на декабрьские международные старты. Сливко возглавляет общий зачёт Кубка России, на «Ижевской винтовке» она одержала две победы.
«Я с огромным уважением отношусь к Михаилу Викторовичу, просто иногда не понимаю его отношения к Виктории Сливко. Ведь именно благодаря ему она в этом году так резко спрогрессировала функционально. И это уже не та Вика, которая бегала по Кубкам IBU. Она добавила во всех компонентах.
И, на мой взгляд, могла бы побороться за путёвку на Олимпийские игры в Пекине. Хотя понимаю, что шанс ей тренерский штаб сборной России, к сожалению, вряд ли предоставит. А ведь она надёжнейший эстафетный боец», — цитирует Кугаевского ТАСС.
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