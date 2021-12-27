Анастасия Егорова победила в спринте на «Ижевской винтовке»
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Российская биатлонистка Анастасия Егорова одержала победу в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке». Спортсменка не допустила ни единого промаха.
Второй к финишу пришла Лариса Куклина, отставшая на 13 секунд. У неё один неточный выстрел. Замкнула тройку Анна Никулина. Виктория Сливко, которая до этого одержала две победы, расположилась на четвёртой строчке.
«Ижевская винтовка». Женщины. Спринтерская гонка
1. Анастасия Егорова — 24.52,1 (0)
2. Лариса Куклина +13,0 (1)
3. Анна Никулина +15,2 (0)
4. Виктория Сливко +27,3 (1)
5. Наталья Гербулова +40,3 (1)
6. Ольга Мощенкова +1.00,4 (1)
7. Маргарита Васильева +1.02,2 (2)
8. Алина Кудисова +1.05,2 (3)
9. Елизавета Каплина +1.11,4 (1)
10. Екатерина Кулакова +1.15,3 (2)
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