Куклина прокомментировала серебро в спринте на «Ижевской винтовке»

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала серебряную медаль в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке». Она уступила лишь Анастасии Егоровой.
«Эмоции положительные. Рада, что самочувствие понемногу возвращается. Надеюсь на лучшее, что форма сейчас будет приходить.
Что могу сказать о сегодняшнем серебре? Конечно, всегда хочется выигрывать. Сейчас первым делом нужно себя привести в порядок, своё самочувствие. Рада, что гонки проходили три дня подряд. Это хорошая скоростная работа на выносливость — то, над чем нужно сейчас поработать.
Индивидуальная гонка, которая проходила в первый день, далась тяжело только в одном компоненте — мышцы начали быстро замерзать уже на третьем кругу, а впереди ещё четвёртый и пятый.
Это непередаваемые ощущения, когда тело в отказке только из-за того, что оно замёрзло. Это экстремальные условия, тем более для длинной индивидуальной гонки. Но так тоже нужно уметь работать.
У меня с завтрашнего дня начинается тренировочный сбор в Токсово в Санкт-Петербурге. Буду там с мужем и ребёнком.
Что касается поста в «Инстаграме» («Мальчик, водочки мне принеси, я в Ижевск лечу»), если честно, я не видела его где-то сутки. Все ко мне подходили во Франции, говорили, какой пост прикольный. Я подумала, интересно, что там такое? Потом спросила у мужа. Я свой «инстаграм» не веду, наверное, уже с конца этапа Кубка мира в Эстерсунде — этим занимается муж. Мне самой было смешно, когда увидела этот пост», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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