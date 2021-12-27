Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Евгений Сидоров выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

Евгений Сидоров выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Комментарии

Российский биатлонист Евгений Сидоров одержал победу в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке». Спортсмен допустил один промах и преодолел дистанцию с результатом 28 минут 51,8 секунды.

Вторым финишировал Пётр Пащенко, его отставание составило 16,6 секунды. На 0,7 секунды от него отстал Михаил Первушин. У них также по одному промаху.

Напомним, женский спринт выиграла Анастасия Егорова.

«Ижевская винтовка». Мужчины. Спринтерская гонка

1. Евгений Сидоров — 28.51,8 (1)
2. Пётр Пащенко +16,6 (1)
3. Михаил Первушин +17,3 (1)
4. Вячеслав Малеев +41,2 (2)
5. Михаил Бурундуков +48,5 (2)
6. Роман Сурнев +52,3 (2)
7. Никита Поршнев +53,4 (3)
8. Игорь Шетько +1.00,1 (0)
9. Юрий Шопин +1.06,4 (0)
10. Кирилл Стрельцов +1.10,7 (2)

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021