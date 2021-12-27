Евгений Сидоров выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
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Российский биатлонист Евгений Сидоров одержал победу в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке». Спортсмен допустил один промах и преодолел дистанцию с результатом 28 минут 51,8 секунды.
Вторым финишировал Пётр Пащенко, его отставание составило 16,6 секунды. На 0,7 секунды от него отстал Михаил Первушин. У них также по одному промаху.
Напомним, женский спринт выиграла Анастасия Егорова.
«Ижевская винтовка». Мужчины. Спринтерская гонка
1. Евгений Сидоров — 28.51,8 (1)
2. Пётр Пащенко +16,6 (1)
3. Михаил Первушин +17,3 (1)
4. Вячеслав Малеев +41,2 (2)
5. Михаил Бурундуков +48,5 (2)
6. Роман Сурнев +52,3 (2)
7. Никита Поршнев +53,4 (3)
8. Игорь Шетько +1.00,1 (0)
9. Юрий Шопин +1.06,4 (0)
10. Кирилл Стрельцов +1.10,7 (2)
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