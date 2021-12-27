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Глава пресс-службы СБР сообщил, кто из россиян отобрался на Кубок IBU

Глава пресс-службы СБР сообщил, кто из россиян отобрался на Кубок IBU
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Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал об итогах «Ижевской винтовки». На основе результатов соревнований определился список российских биатлонистов, которые выступят в январе на Кубке IBU.

«Подведены итоги «Ижевской винтовки» 2021 года. На Кубок IBU у женщин отобрались Виктория Сливко (лидер Кубка России), Лариса Куклина, Анастасия Егорова и Наталья Гербулова (по итогам «Ижевской винтовки»; они набрали соответственно 47, 41 и 31 очко); у мужчин — Дмитрий Иванов (лидер Кубка России), Михаил Бурундуков (36 очков) и Михаил Первушин (35). Но на ближайшем этапе Кубка IBU Бурундукова заменит Пётр Пащенко, который был четвёртым (32). Михаила поднимут на Кубок IBU после оформления документов», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.

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