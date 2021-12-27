Лариса Куклина — мужу: спасибо, что орал и был недоволен моими вторыми местами
Поделиться
Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги выступления на «Ижевской винтовке» и обратилась к мужу и тренеру Михаилу Куклину.
«Ижевская винтовка прошла достаточно удачно (второе место в индивидуальной гонке и второе место в спринте). Всем огромное спасибо за поддержку — и Мише за то, что орал и был недоволен моими вторыми местами», — написала Куклина в своём «инстаграме».
Лариса не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира. Критерии отбора были следующими: к концу декабря находиться в топ-30 общего зачёта или дважды финишировать в топ-20 личных гонок. В текущем сезоне Кубка мира Лариса не поднималась выше 28-го места. В общем зачёте она располагается на 61-й позиции.
Комментарии
- 27 декабря 2021
-
17:20
-
16:50
-
14:00
-
13:26
-
12:38
-
12:00
-
10:56
-
10:42
-
09:00
- 26 декабря 2021
-
20:21
-
19:11
-
19:01
-
17:35
-
15:23
-
15:15
-
15:00
-
14:31
-
13:29
-
10:55
-
10:10
-
09:26
-
00:47
- 25 декабря 2021
-
19:19
-
14:00
-
12:50
-
11:56
-
00:53
- 24 декабря 2021
-
16:42
-
16:09
-
11:11
- 23 декабря 2021
-
19:07
-
18:47
-
11:17
-
08:32
- 22 декабря 2021
-
19:50
Партнерский контент