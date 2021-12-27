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Лариса Куклина — мужу: спасибо, что орал и был недоволен моими вторыми местами

Лариса Куклина — мужу: спасибо, что орал и был недоволен моими вторыми местами
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Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги выступления на «Ижевской винтовке» и обратилась к мужу и тренеру Михаилу Куклину.

«Ижевская винтовка прошла достаточно удачно (второе место в индивидуальной гонке и второе место в спринте). Всем огромное спасибо за поддержку — и Мише за то, что орал и был недоволен моими вторыми местами», — написала Куклина в своём «инстаграме».

Лариса не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира. Критерии отбора были следующими: к концу декабря находиться в топ-30 общего зачёта или дважды финишировать в топ-20 личных гонок. В текущем сезоне Кубка мира Лариса не поднималась выше 28-го места. В общем зачёте она располагается на 61-й позиции.

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