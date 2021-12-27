Елисеев и Буртасова выступят на «Рождественской гонке» без сопровождения тренера
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Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров не прилетел в Рупольдинг (Германия) на «Рождественскую гонку», сообщил известный комментатор Дмитрий Губерниев в своём «телеграм-канале». Башкиров должен был помочь Матвею Елисееву и Евгении Буртасовой принять участие в соревнованиях.
«Тренер Сергей Башкиров, который собирался в Рупольдинг помочь Буртасовой и Елисееву, не приедет в Германию! Приболел! Будет с ребятами аналитик сборной Шукалович (Дмитрий. – Прим. «Чемпионата»)», — написал Губерниев.
Отметим, что Буртасова и Елисеев – действующие чемпионы «Рождественской гонки». Биатлонисты не входят в состав сборной России на Кубок мира.
Расписание «Рождественской гонки — 2021» доступно здесь.
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