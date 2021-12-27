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«Давно спина не болела?» Халили отреагировал на необычное прохождение спуска Серохвостовым

«Давно спина не болела?» Халили отреагировал на необычное прохождение спуска Серохвостовым
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов опубликовал в «Инстаграме» видео, на котором он в прыжке на беговых лыжах преодолевает крутой спуск без палок.

«Учусь проходить спуски», — подписал Серохвостов видео.

Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Серохвостова.

На ролик отреагировал другой член сборной России – Карим Халили. «Давно спина не болела?» — спросил Халили, добавив эмодзи «скорая помощь». «Сегодня на первой», — ответил Серохвостов.

И Серохвостов, и Халили отобрались в национальную команду на январские этапы Кубка мира. В январе пройдут три этапа: в Оберхофе (Германия) с 6 по 9 января, в Рупольдинге (Германия) с 12 по 16 января и в Антхольце (Италия) с 20 по 23 января. По итогам данных соревнований будет сформирован состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

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