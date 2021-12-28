«Определённая сенсация». Глава СБР Виктор Майгуров об итогах отбора в сборную на Кубок IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал результаты «Ижевской винтовки», по итогам которой определился состав сборной России на январские этапы Кубка IBU. В мужскую сборную попали Дмитрий Иванов, Михаил Бурундуков, Михаил Первушин и Пётр Пащенко, за женскую команду выступят Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Егорова и Наталья Гербулова.

«Мы стараемся чётко придерживаться критериев, которые утвердило правление СБР. Виктория Сливко и Дмитрий Иванов выполнили критерии как лидеры Кубка России. Также к команде на Кубке IBU присоединятся спортсмены, набравшие наибольшее количество очков по итогам трёх гонок на «Ижевской винтовке». У женщин – Анастасия Егорова, Лариса Куклина и Наталья Гербулова. У мужчин – Михаил Первушин и Михаил Бурундуков.

Попадание Бурундукова в сборную – это определённая сенсация, он в первый раз себя так ярко проявил. Мы сейчас занимаемся оформлением документов для его выезда на международные старты. Понимаем, что вряд ли он сможет принять участие в ближайшем этапе Кубка IBU. Поэтому на этот этап поедет Пётр Пащенко, который идёт четвёртым по количеству очков на «Ижевской винтовке». Как только Бурундуков получит все необходимые документы, он присоединится к команде», — цитирует Майгурова пресс-служба СБР.