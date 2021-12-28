Испдир СБР: из-за постоянной катавасии сборная России по биатлону напоминает ФК «Спартак»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак поделился мнением о национальной команде. По мнению Пака, сборная России по биатлону напоминает футбольный клуб «Спартак».

«Из-за постоянной катавасии сборная России по биатлону напоминает футбольный «Спартак». Этих назначили, потом их сняли, а потом спустя какое-то время задают вопрос: «А зачем их сняли?» А потом мы не можем сказать, хорошо отработал олимпийский цикл этот тренер или нет. Какие у него были минусы или плюсы? Нет никакого анализа и работы над ошибками из-за постоянной смены тренеров.

Частая смена руководства – тоже очень плохо, но я всем всегда говорил, что не держусь за это место. В 2014 году, когда у меня возникли разногласия с президентом, мы спокойно пожали друг другу руки и разошлись. Придёт новый президент, я также спокойно встану и уйду. Для меня биатлон – не жизнь, биатлон для меня работа, а работу я стараюсь делать хорошо», — приводит слова Пака Metaratings.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.