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Майгуров — о Шашилове: будем оценивать работу по фактическому результату

Майгуров — о Шашилове: будем оценивать работу по фактическому результату
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос о будущем старшего тренера женской национальной команды Михаила Шашилова.

«У меня не было разговора о том, когда он закончит работу со сборной. Будем оценивать работу тренера по фактическому результату, но есть причины, чтобы рассмотреть дальнейшие взаимодействия.

У нас тренеры работают второй сезон. Как показывает жизнь, второй сезон стабильнее первого. Надо всё проанализировать и, возможно, дать тренерам продолжить работу. Часто тренеры в биатлоне меняются, начинают работать с тем, что есть. Хочется, чтобы они следили за развитием спортсмена хотя бы с юниорского возраста», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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