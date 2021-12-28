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Губерниев: украинские спортсмены хотят давать нам интервью. Но понимаете, что будет потом?

Губерниев: украинские спортсмены хотят давать нам интервью. Но понимаете, что будет потом?
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, какую реакцию получат его интервью с украинскими биатлонистами.

«Безусловно, сборная Украины — это не только звёздные женские имена, но и Дмитрий Пидручный, укротитель ветра и Эстерсунда, который выиграл мировой чемпионат. Он тоже один из ярчайших представителей украинского спорта. Мы каждый раз хотим общаться с украинцами, а вот они… тоже хотят, на самом деле. Но вы же понимаете, что будет потом? Болельщики будут счастливы, а вот те, назовём их «Прости господи», будут спортсменов ругать», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 28 декабря, в Рупольдинге (Германия) проходит традиционная биатлонная «Рождественская гонка». Россию на этих соревнованиях представят прошлогодние победители Евгения Буртасова и Матвей Елисеев. Сборную Украины представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

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