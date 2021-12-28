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Евгения Буртасова: меня вынесло с трассы, мы чуть не столкнулись с канадцем

Евгения Буртасова: меня вынесло с трассы, мы чуть не столкнулись с канадцем
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Россиянка Евгения Буртасова прокомментировала результат масс-старта на «Рождественской гонке». Буртасова в команде с Матвеем Елисеевым заняла третье место.

«При такой погоде вспоминаешь летнюю подготовку, когда во время тренировки в ботинках хлюпает и перчатки можно выжимать. Но в такой азартной динамичной гонке ничего не понимаешь, просто стараешься как можно быстрее отработать и передать эстафету партнёру.

Нам на пристрелке и во время гонки помогал Рикко Гросс. Говорил, какая группа попаданий, подсказывал. Если бы надо было делать поправки — подсказал бы. Но он просто успокоил, сказал, что стрельба по центру и что всё нормально.

Спасибо большое сервису. Лыжи очень круто работают, просто замечательно. У меня была ситуация, что я шла на спуск, в повороте меня вынесло с трассы, и мы чуть не столкнулись с выходившим канадцем — меня просто на заграждение выносило. Так что просто наслаждалась спуском. А если говорить о трассе, то она очень разбитая, невозможно работать, лыжи проваливаются, забиваются. Техника корявая получается, сильно устаёшь от этого», — сказала Буртасова в эфире «Матч ТВ».

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