Буртасову и Джиму остановили на трассе «Рождественской гонки» из-за проблем с часами
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Во время гонки преследования, которая проходит в Рупольдинге в рамках «Рождественской гонки», судьи на передаче эстафеты остановили россиянку Евгению Буртасову и украинку Юлию Джиму.
Дело в том, что в пасьюте команды, стартовавшие второй и третьей, выпустили раньше положенного на 14 секунд. Сборная России в этот момент шла на 3-м месте.
Причиной судейской ошибки на старте, как сообщают организаторы, стал сбой хронографа.
Напомним, в масс-старте россияне стали третьими. В борьбе за второе место они уступили украинцам Юлии Джиме и Дмитрию Пидручному. Первыми на старт гонки преследования ушли немецкие биатлонисты Эрик Лессер и Янина Хеттих, которые стали победителями первой части «Рождественской гонки».
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