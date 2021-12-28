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Буртасову и Джиму остановили на трассе «Рождественской гонки» из-за проблем с часами

Буртасову и Джиму остановили на трассе «Рождественской гонки» из-за проблем с часами
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Во время гонки преследования, которая проходит в Рупольдинге в рамках «Рождественской гонки», судьи на передаче эстафеты остановили россиянку Евгению Буртасову и украинку Юлию Джиму.

Дело в том, что в пасьюте команды, стартовавшие второй и третьей, выпустили раньше положенного на 14 секунд. Сборная России в этот момент шла на 3-м месте.

Причиной судейской ошибки на старте, как сообщают организаторы, стал сбой хронографа.

Напомним, в масс-старте россияне стали третьими. В борьбе за второе место они уступили украинцам Юлии Джиме и Дмитрию Пидручному. Первыми на старт гонки преследования ушли немецкие биатлонисты Эрик Лессер и Янина Хеттих, которые стали победителями первой части «Рождественской гонки».

Биатлон. «Рождественская гонка». Судьи мешали России, но наша пара на втором месте! LIVE Биатлон. «Рождественская гонка». Судьи мешали России, но наша пара на втором месте! LIVE
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