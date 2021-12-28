Буртасову и Джиму остановили на трассе «Рождественской гонки» из-за проблем с часами

Во время гонки преследования, которая проходит в Рупольдинге в рамках «Рождественской гонки», судьи на передаче эстафеты остановили россиянку Евгению Буртасову и украинку Юлию Джиму.

Дело в том, что в пасьюте команды, стартовавшие второй и третьей, выпустили раньше положенного на 14 секунд. Сборная России в этот момент шла на 3-м месте.

Причиной судейской ошибки на старте, как сообщают организаторы, стал сбой хронографа.

Напомним, в масс-старте россияне стали третьими. В борьбе за второе место они уступили украинцам Юлии Джиме и Дмитрию Пидручному. Первыми на старт гонки преследования ушли немецкие биатлонисты Эрик Лессер и Янина Хеттих, которые стали победителями первой части «Рождественской гонки».