Елисеев и Буртасова завоевали серебро «Рождественской гонки»

Австрийские биатлонисты Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер выиграли гонку преследования, прошедшую в рамках «Рождественской гонки» в Рупольдинге (Германия). В борьбе за серебро Матвей Елисеев и Евгения Буртасова опередили чехов Михала Крчмаржа и Маркету Давидову.

Гонка преследования не обошлась без судейских ошибок. Россиянку Евгению Буртасову и украинку Юлию Джиму выпустили на трассу раньше на 14 секунд, из-за чего судьи вынуждены были остановить обеих спортсменок на передаче эстафеты. Причиной судейской ошибки на старте, как сообщили организаторы, стал сбой хронографа.

Биатлон. «Рождественская гонка». Рупольдинг, Германия

Гонка преследования

1. Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер.

2. Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.

3. Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж.

4. Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер.

5. Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер.

6. Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля.

7. Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер.

8. Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный.

9. Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль.

10. Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.