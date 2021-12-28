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Елисеев и Буртасова завоевали серебро «Рождественской гонки»

Елисеев и Буртасова завоевали серебро «Рождественской гонки»
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Австрийские биатлонисты Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер выиграли гонку преследования, прошедшую в рамках «Рождественской гонки» в Рупольдинге (Германия). В борьбе за серебро Матвей Елисеев и Евгения Буртасова опередили чехов Михала Крчмаржа и Маркету Давидову.

Гонка преследования не обошлась без судейских ошибок. Россиянку Евгению Буртасову и украинку Юлию Джиму выпустили на трассу раньше на 14 секунд, из-за чего судьи вынуждены были остановить обеих спортсменок на передаче эстафеты. Причиной судейской ошибки на старте, как сообщили организаторы, стал сбой хронографа.

Биатлон. «Рождественская гонка». Рупольдинг, Германия
Гонка преследования

1. Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер.
2. Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.
3. Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж.
4. Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер.
5. Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер.
6. Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля.
7. Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер.
8. Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный.
9. Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль.
10. Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.

Биатлон. Рождественская гонка 2021. Рупольдинг, Германия
Гонка преследования
28 декабря 2021, вторник. 21:05 МСК
Окончено
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