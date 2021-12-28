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Швейцарская биатлонистка уронила обойму в яму во время стрельбы на «Рождественской гонке»

Швейцарская биатлонистка уронила обойму в яму во время стрельбы на «Рождественской гонке»
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Швейцарская биатлонистка Лена Хекки попала в неприятный инцидент по ходу гонки преследования на «Рождественской гонке» в Рупольдинге (Германия).

На стрельбище, когда Хекки выполняла стойку, её обойма упала в яму, которая находится под лежбищем. Организаторам гонки пришлось помочь швейцарке.

В итоге Хекки и её напарник Йоша Буркхальтер финишировали четвёртыми. Победу в гонке одержал австрийский дуэт — Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер, второе место заняли россиянине — Евгения Буртасова (Павлова) и Матвей Елисеев (прошлогодние чемпионы), третьими финишировали — чехи Маркета Давидова и Михал Крчмарж.

Биатлон. «Рождественская гонка». Рупольдинг, Германия
Гонка преследования

1. Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер.
2. Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.
3. Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж.
4. Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер.
5. Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер.
6. Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля.
7. Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер.
8. Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный.
9. Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль.
10. Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.

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