Швейцарская биатлонистка уронила обойму в яму во время стрельбы на «Рождественской гонке»

Швейцарская биатлонистка Лена Хекки попала в неприятный инцидент по ходу гонки преследования на «Рождественской гонке» в Рупольдинге (Германия).

На стрельбище, когда Хекки выполняла стойку, её обойма упала в яму, которая находится под лежбищем. Организаторам гонки пришлось помочь швейцарке.

В итоге Хекки и её напарник Йоша Буркхальтер финишировали четвёртыми. Победу в гонке одержал австрийский дуэт — Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер, второе место заняли россиянине — Евгения Буртасова (Павлова) и Матвей Елисеев (прошлогодние чемпионы), третьими финишировали — чехи Маркета Давидова и Михал Крчмарж.

Биатлон. «Рождественская гонка». Рупольдинг, Германия

Гонка преследования

1. Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер.

2. Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.

3. Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж.

4. Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер.

5. Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер.

6. Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля.

7. Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер.

8. Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный.

9. Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль.

10. Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.