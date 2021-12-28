«Сил много не надо». Васильев — о серебре Елисеева и Буртасовой в «Рождественской гонке»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги выступления россиян Матвея Елисеева и Евгении Буртасовой в «Рождественской гонке».

Россияне стали серебряными призёрами. С января Елисеев приостанавливает карьеру.

«То, что Елисеев приостановил карьеру – разумное решение. Если он не в форме и не соответствует высокому уровню, нет смысла мучить себя и подрывать свой авторитет. Разумно. Матвей будет готовиться к чемпионату страны и пытаться попасть в национальную команду.



«Рождественская гонка» – не то, что задумывалось. Раньше на стадионе «Шальке» выступали звёзды и лидеры мирового биатлона, а сейчас выступают середнячки, ничего особенного. Да и гонка короткая, на ней никому много сил не надо. На «Рождественской гонке» можно выступить как плохо, так и хорошо. Никак не оцениваю это серебро, повторюсь, эта гонка не определяющий фактор в определении мастерства спортсмена. Любой середнячок может показать хороший результат, не стоит воспринимать серьёзно», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.