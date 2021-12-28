«Выбило из колеи». Буртасова — о неожиданной остановке в «Рождественской гонке».

Российская биатлонистка Евгения Буртасова рассказала, как пережила неожиданную остановку в пасьюте во время «Рождественской гонки».

Буртасову и украинку Юлию Джиму выпустили на трассу раньше на 14 секунд, из-за чего судьи вынуждены были остановить обеих спортсменок на передаче эстафеты. Причиной судейской ошибки на старте, как сообщили организаторы, стал сбой хронографа.

«Меня выбило из колеи то, что я приехала, и ко мне подходит судья и говорит: «Нет, ты стоишь, ты ждёшь». Я не понимаю, почему жду? Он подходит к нам с Джимой и говорит, что мы должны подождать, потому что у них была проблема с циферблатом. Я говорю: «А мы то при чём?» Якобы они так баланс создали. И мы стояли, я понервничала. Матвей приезжает и на меня кричит: «Ты что? Ты где?» А я стою, мне дальше нельзя. Наверное, из-за этого я на «стойке» немного ошиблась», — сказала Буртасова в эфире «Матч ТВ».

Буртасова и Елисеев стали серебряными призёрами «Рождественской гонки».