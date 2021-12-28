Серебряный финиш биатлонистов Буртасовой и Елисеева в «Рождественской гонке». Видео

В Рупольдинге состоялась «Рождественская гонка». Выставочное соревнование по биатлону традиционно проводится после католического Рождества в Германии. Россию представляли Евгения Буртасова и Матвей Елисеев, которые не входят в состав сборной России на Кубке мира.

Россияне стали бронзовыми призёрами первой части «Рождественской гонки» — масс-старта. А в гонку преследования судьи выпустили Буртасову и украинку Юлию Джиму на 14 секунд ранее положенного времени. Затем на передаче эстафеты обеих биатлонисток остановили и задержали на те самые 14 секунд. Позже организаторы объяснили случившееся проблемой со стартовым секундомером.

Украинцам инцидент сломал всю гонку – они стали только восьмыми. А вот россияне справились с волнением и заняли второе место, в борьбе за серебро опередив чехов Михала Крчмаржа и Маркету Давидову. Победу одержали австрийцы Феликс Ляйтнер и Лиза Тереза Хаузер.

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