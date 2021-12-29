«Я вообще не поняла!» Буртасова подробно рассказала об остановке в «Рождественской гонке»

Российская биатлонистка Евгения Буртасова рассказала, как пережила неожиданную остановку в пасьюте во время «Рождественской гонки».

Буртасову и украинку Юлию Джиму выпустили на трассу раньше на 14 секунд, из-за чего судьи вынуждены были остановить обеих спортсменок на передаче эстафеты. Причиной судейской ошибки на старте, как сообщили организаторы, стал сбой хронографа. В итоге Буртасова и её партнёр Матвей Елисеев завоевали серебро.

«Я вообще не поняла! Понимаю, что вот-вот передача, я выхожу, а меня тормозят и говорят: «Нет!» Понимаю, что нужно подождать, но почему — не понимаю. Знаю, что мы с Юлией ничего не нарушили.

Хочу сказать, что организация в этом году была ужасная. Год назад мы приходили на пасьют, и там был отмечен коридор, висели фамилии, кому в какой коридор и какое отставание, как в нормальном пасьюте. Здесь же есть специфика — отставание в масс-старте делят пополам, а те, у кого выходит больше минуты, стартуют одновременно. В этом году был побит рекорд — одновременно таким образом стартовало шесть команд. Так вот, в этом году фамилий не было, отставания тоже не было, просто висели пустые дощечки. Ходит человек с каким-то листком, никому ничего не показывает, все у него спрашивают.

Я посмотрела, мы с Джимой должны были стартовать в одно время с отставанием 38 секунд. Встала в первый коридор, понимаю, что мы с ней стартуем одновременно, она тоже это понимает. Стоим на старте, на табло 38, мы подождали секунду и ушли на дистанцию. И вот эта ситуация. Меня не пускают, подъезжает Джима, ей начинают объяснять, она тоже не понимает, потому что судья говорит по-немецки и мы почему-то услышали, что ждать нужно сорок секунд. Ничего не понимаем, стоим. Подъезжает Матвей и с округлившимися глазами говорит: «Ты чего?» А я ему отвечаю: «Я ничего, я не могу!» Он не понимает, что происходит, я тоже. Затем оказалось, что не сорок, а 14», — цитирует Буртасову «Матч ТВ».

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