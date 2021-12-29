Дмитрий Губерниев одним словом отреагировал на пост Буртасовой о «Рождественской гонке»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом российской биатлонистки Евгении Буртасовой о «Рождественской гонке». Ранее Буртасова поблагодарила за гонку своего партнёра Матвея Елисеева, вместе с которым завоевала серебро.

«Молодцы», — написал Губерниев в комментариях к соответствующему посту спортсменки в «Инстаграме».

Биатлон. «Рождественская гонка». Рупольдинг, Германия

Гонка преследования

1. Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер.

2. Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.

3. Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж.

4. Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер.

5. Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер.

6. Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля.

7. Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер.

8. Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный.

9. Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль.

10. Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.