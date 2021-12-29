Тренер сборной России прокомментировал провал Ларисы Куклиной на этапах Кубка мира
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал неудачные выступления Ларисы Куклиной на первых этапах Кубка мира сезона-2021/2022.
Лучшим результатом Куклиной стало 28-е место в индивидуальной гонке на первом этапе в Эстерсунде (Швеция). Ларису отчислили из состава национальной команды на этапы Кубка мира, в январе вместо неё будет выступать Анастасия Шевченко.
По словам Шашилова, Куклина могла бы остаться в составе, если бы лучше стреляла.
«На мой взгляд, всё на поверхности: ей надо было стрелять свой «ноль», тогда была бы в двадцатке и могла бы двигаться с командой дальше», — приводит слова Шашилова Metaratings.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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