Тренер сборной России прокомментировал провал Ларисы Куклиной на этапах Кубка мира

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал неудачные выступления Ларисы Куклиной на первых этапах Кубка мира сезона-2021/2022.

Лучшим результатом Куклиной стало 28-е место в индивидуальной гонке на первом этапе в Эстерсунде (Швеция). Ларису отчислили из состава национальной команды на этапы Кубка мира, в январе вместо неё будет выступать Анастасия Шевченко.

По словам Шашилова, Куклина могла бы остаться в составе, если бы лучше стреляла.

«На мой взгляд, всё на поверхности: ей надо было стрелять свой «ноль», тогда была бы в двадцатке и могла бы двигаться с командой дальше», — приводит слова Шашилова Metaratings.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.