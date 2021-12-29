Елисеев — о причинах провального сезона: мой организм не воспринял пищевую добавку

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, что является причиной его неудач в текущем сезоне.
«Что-то пошло не так. На самом деле, на первом сборе я прекрасно себя чувствовал. Но вот история интересная произошла… Здесь нет ни тренерской ошибки, и я не перетренировался. Так произошло, что вот мой организм не воспринял данную пищевую добавку. Всё дело в ней? Думаю, в большей степени да. Потому что не может быть, что у меня семь лет, сколько я в сборной, биохимия на одном уровне, а тут раз – и так на полтора месяца ба-бах.
Бельмекен мне знаком, по сути, это то место, где я впервые провёл свой высотный сбор в карьере. Там 90-95% объёма работы мы с Бабиковым сделали параллельно. При этом мой пульс был ниже на 10-15 ударов почти везде, чем у Антона. Он «не завысил», я «завысил».
В Бельмекен я приехал в отличной форме, всё было отлично до предпоследнего дня. Мы сделали тренировку, после неё я не то, что на вторую отказался – я еле вернулся с первой. Это была длительная тренировка – 6 часов непрерывной работы, достаточно спокойной. Нормальное дело, но без нормального питания это невозможно.
А весь сбор – достаточно длительная объёмная работа, и, если питание некачественное… Одна таблетка весит 12 грамм, это как порция. А стандартный напиток порошкообразный – 30 грамм. То есть, там гораздо больше энергии и электролитов», — сказал Елисеев в подкасте «Голос биатлона».
- 29 декабря 2021
-
22:06
-
21:39
-
21:20
-
14:18
-
10:41
-
10:37
-
10:18
-
00:36
- 28 декабря 2021
-
23:46
-
23:31
-
23:04
-
22:20
-
22:07
-
22:06
-
21:45
-
21:42
-
21:23
-
21:18
-
21:10
-
20:50
-
20:45
-
18:37
-
17:00
-
16:59
-
16:47
-
16:40
-
16:35
-
15:15
-
12:34
-
12:29
-
12:24
-
11:04
-
10:00
- 27 декабря 2021
-
23:42
-
21:13