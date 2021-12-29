Елисеев — о причинах провального сезона: мой организм не воспринял пищевую добавку

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, что является причиной его неудач в текущем сезоне.

«Что-то пошло не так. На самом деле, на первом сборе я прекрасно себя чувствовал. Но вот история интересная произошла… Здесь нет ни тренерской ошибки, и я не перетренировался. Так произошло, что вот мой организм не воспринял данную пищевую добавку. Всё дело в ней? Думаю, в большей степени да. Потому что не может быть, что у меня семь лет, сколько я в сборной, биохимия на одном уровне, а тут раз – и так на полтора месяца ба-бах.

Бельмекен мне знаком, по сути, это то место, где я впервые провёл свой высотный сбор в карьере. Там 90-95% объёма работы мы с Бабиковым сделали параллельно. При этом мой пульс был ниже на 10-15 ударов почти везде, чем у Антона. Он «не завысил», я «завысил».

В Бельмекен я приехал в отличной форме, всё было отлично до предпоследнего дня. Мы сделали тренировку, после неё я не то, что на вторую отказался – я еле вернулся с первой. Это была длительная тренировка – 6 часов непрерывной работы, достаточно спокойной. Нормальное дело, но без нормального питания это невозможно.

А весь сбор – достаточно длительная объёмная работа, и, если питание некачественное… Одна таблетка весит 12 грамм, это как порция. А стандартный напиток порошкообразный – 30 грамм. То есть, там гораздо больше энергии и электролитов», — сказал Елисеев в подкасте «Голос биатлона».