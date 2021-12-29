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Паралимпийская чемпионка Ремизова обрела семью благодаря программе «Пусть говорят»

Паралимпийская чемпионка Ремизова обрела семью благодаря программе «Пусть говорят»
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Российская лыжница и биатлонистка, многократная паралимпийская чемпионка и победительница первенств планеты Елена Ремизова обрела семью благодаря программе «Пусть говорят», сообщает StarHit.

Ещё семь лет назад после триумфа на Олимпиаде в Сочи Ремизова рассказала на телевидении, как жила в детском доме, а потом в школе-интернате для слепых-слабовидящих, где началась её спортивная карьера. Для Елены создали все условия для комфортного пребывания и обучения, и она даже не понимала, что отличается от других и растёт без родителей.

Семь лет потребовалось редакторам, чтобы восстановить историю семьи. Оказалось, что у Елены есть родная сестра на 15 лет старше, которую она помнит только до 1989 года, дальше её воспитывали бабушка и дедушка. Был ещё брат, он уже умер.

Выяснилось, что родители сестёр не числятся умершими. Отец уехал на север, и там связь с ними оборвалась, а мама до 2001 года была в колонии, потом её следы теряются.

Новоиспеченная сестра пригласила Ремизову на свадьбу дочери, и спортсменка обещала, что обязательно приедет.

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